Rus petrol şirketi Lukoil'den "Ukrayna'da çatışmalar sona ersin" çağrısı - Haberler

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Rus petrol şirketi Lukoil'den "Ukrayna'da çatışmalar sona ersin" çağrısı

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rus petrol şirketi Lukoil'den

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin yönetim kurulunun, Ukrayna'da yaşanan trajik olaylardan endişe duyduğu belirtildi.

Sürecin diplomatik yollardan bir an önce çözülmesini desteklediklerine işaret edilen açıklamada, "Silahlı çatışmanın bir an önce sona ermesinden yanayız." ifadesine yer verildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Ukrayna, Petrol, Lukoil, Rusya, Güncel, Haberler

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