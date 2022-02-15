Rus patenci Kamila Valieva kısa programda zirvenin sahibi oldu

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda Kadınlar Bireysel Artistik Buz Pateni Kısa Program'da mücadele eden Rus sporcu Kamila Valieva, 82.16 puan elde ederek birinci oldu ve serbest programa katılmaya hak kazandı. İkinci sırayı 80.20 puanla yine Rusya Olimpiyat Komitesi'nden (ROC) Anna Shcherbakova alırken, üçüncü sıra ise 79.84 puanla Japonya'dan Kaori Sakamoto'nun oldu.

30 sporcunun yarıştığı kısa programda, Kamila Valieva'nın ilk sırayı elde etmesinden dolayı ilk 25'te yer alan isimler serbest programa adını yazdırmış oldu. Rus sporcunun dopingden dolayı ihraç edilme ihtimali olması nedeniyle, normalde ilk 24'ün bir üst programa yükseldiği kısa programda, Valieva ile birlikte ilk 25'te yer alan sporcular serbest programa yükseldi.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı'na göre, ilaç ayrıca vertigo (dönme hissi ve baş dönmesi), kulak çınlaması (kulaklarda çınlama) ve azalmış görme veya görme bozuklukları semptomlarını tedavi etmek için kullanılabiliyor.

Demirören Haber Ajansı - Dünya