Rus pasör çaprazı Nilüfer Belediyespor'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus pasör çaprazı Nilüfer Belediyespor'da

Rus pasör çaprazı Nilüfer Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nilüfer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı olarak görev yapan Rus voleybolcu Natalia Dumcheva'yı kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı olarak görev yapan Rus voleybolcu Natalia Dumcheva'yı kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Daha önce smaçör Fulden Ural'ı renklerine bağlayan Nilüfer Belediyespor, bu kez pasör çaprazı mevkiine takviye yaptı. Yeşil mavi beyazlı ekip, son olarak İsviçre'nin Voley Lugano takımında forma giyen 30 yaşında ve 1.96 santim boyundaki Rus voleybolcu Natalia Dumcheva'yı transfer etti. Başarılı sporcu, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Tamer İşler ile birlikte sözleşmeyi imzaladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

nilüfer belediyesi, voleybol, Rus, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title