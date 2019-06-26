Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kaynak: Dunya.com

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