Rus paralı askerleri "Wagner" güçleri Washington'da tartışıldı
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Rus paralı askerleri "Wagner" güçleri Washington'da tartışıldı

Orta Doğu'dan Afrika ülkelerine kadar birçok savaş bölgesinde faaliyet gösteren Rusya merkezli "Wagner" güçleri (Rus paralı askerleri), Washington'da düzenlenen panelde tartışıldı.

Rus paralı askerleri
28.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:28

Orta Doğu'dan Afrika ülkelerine kadar birçok savaş bölgesinde faaliyet gösteren Rusya merkezli "Wagner" güçleri (Rus paralı askerleri), Washington'da düzenlenen panelde tartışıldı.

Bernard Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kimberly Marten, Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezince (CSIS) düzenlenen etkinlikte, Wagner güçlerinin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Wagner grubunun, bilinenin aksine güvenlik hizmeti veren özel bir firma olmadığını belirten Marten, Wagner'in "Blackwater" olarak bilinen ABD merkezli özel güvenlik şirketinin aksine para karşılığı her yere gitmediğini ve herkesle çalışmadığını ifade etti.

Marten, Wagner'in sadece Rus çıkarlarının söz konusu olduğu bölgelerde faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, bunların özellikle Suriye, Libya ve Afrika ülkelerinde Rus devleti adına çalıştığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, söz konusu grubu Rusya'nın dış politikaları ve güvenlik stratejilerinde bir araç olarak kullandığına işaret eden Marten, "Putin rejimi, dış ülkelerdeki belirli bir lideri o ülkedeki ham maddeye erişim karşılığında desteklemenin yollarını arıyor ve Wagner, bu konuda önemli bir rol üstleniyor." dedi.

Marten, Wagner'de görev yapan üst düzey savaşçıların, genellikle Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Teşkilatının (FSB) eski çalışanları olduğunu ve oldukça tecrübeli ekiplerden oluştuğunu vurgulayarak, Rus hükümetinin resmi ordu birliklerini göndermesi durumunda çatışma bölgelerinde yaşayabileceği zaiyatı ve oluşacak halk tepkisini engellemek adına bu savaşçıları öne sürdüğünü belirtti.

Kurucusunun akıbeti belirsiz

Wagner grubu hakkında hala çözülemeyen bazı gizemler bulunduğunu belirten Marten, Rus Askeri İstihbarat Servisinin (GRU) eski elemanı olan ve grubun gerçek kurucusu Dmitriy Utkin'in akıbetinin belirsiz olmasına ve Wagner'in Rusya'da "yasa dışı" olarak tanımlanmasına dikkati çekti.

Marten, Utkin'in özellikle Ukrayna Ordusuna karşı savaşmak üzere burada yoğun faaliyetler gösterdiğini ve bu sebeple 2016'da Kremlin tarafından cesaret madalyasıyla ödüllendirildiğini kaydederek, "Ancak Utkin, o tarihten bu yana hiç görülmedi. Yani akibetine dair bir bilgimiz yok. Bir yerlerde güzel bir emeklilik yaşıyor olabilir ama öldürüldüğüne dair söylemler de mevcut." diye konuştu.

Rusya'da yasa dışı

Wagner'in Rusya'da neden yasa dışı olduğuna değinen Marten, Rus Parlamentosunun paralı savaşçı firmalarını yasallaştırma girişiminde bulunduğunu ancak Rus devletinin buna şiddetle karşı çıktığını belirtti.

Marten şunları kaydetti:

"Wagner'i bu kadar sık kullanan Rusya devletinin, söz konusu grubun yasallaştırılmasına karşı çıkmasının sebebi, grup üzerinden savaş bölgelerinde ortaya çıkabilecek sorumluluktan kaçma girişimidir. Suriye ve Ukrayna'da öldürülen bazı üst düzey Wagner savaşçılarının Rusya'da askeri törenle gömüldüğünü biliyoruz.

Üstelik konuya ilişkin bir soruya cevap veren Putin, 'Wagner'in Rus yasalarına uyduğu sürece, dünyanın herhangi bir yerinde ticari çıkarları adına çalışma hakkına sahip olduğunu' söylemişti. Bu kendi ülkende bile yasa dışı olan bir yapı için oldukça tuhaf bir cevap."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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