Rus Ortodoks Kilisesi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne Tepki

Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna kiliselerinin bağımsızlığı yönünde Kiev'e temsilci gönderme kararını "eşi görülmemiş kaba bir karar" olarak nitelendirdi.

Ria haber ajansına göre, "Rusya Dışındaki Rus Ortodoks Kilisesi" yönetimince yapılan açıklamada, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna kilisesine bağımsızlık verilmesi hususundaki yaklaşım eleştirildi.

Açıklamada, "Fener Rum Patrikhanesi'nin olmayacak şekilde dini kuralları ihlal etmesinden derin öfke duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz." denildi.

Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'ya temsilci ataması ile ilgili kararı Moskova Patriği Kirill'in ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Onufriy'in onayı olmadan aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu, bir kilisenin başka kilisenin bölgesine tecavüz ettiği eşi görülmemiş kaba bir karardır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un attığı adımın, Ortodoks birliğini tehdit ettiği öne sürüldü.

Fener Rum Patrikhanesi, geçen cuma günü Ukrayna'daki kiliselerin bağımsızlığını tanıma hazırlığı çerçevesinde temsilcisinin Kiev'e atanması yönünde karar almıştı.

Ukrayna-Rusya arasında kilise mücadelesi



Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi. Ancak, Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyor.



Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks mezhebine mensup olduğu Ukrayna'da, kiliselerin bir kısmı Moskova Patrikhanesi'nin, bir kısmı da Kiev Patrikhanesi'nin kontrolünde bulunuyor. Bazı kiliseler de Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ne ait.



Batı yanlısı Ukrayna yönetimi günümüzde Rus Patrikhanesi'nden bağımsız kiliselerden yana tavır sergiliyor. Poroşenko yönetimi, bağımsız kilise hakkının sağlanması ile Ukrayna'da kiliselerde birliğin sağlanacağı ve Ukrayna'nın Rusya'nın siyasi etkisinden kurtulacağını savunuyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nin, Moskova'nın izni olmadan tüm devletlere bağımsız kilise oluşturma hakkı verme yönünde karar aldığını bildirmiş, Moskova Patriği Kirill ise yaptığı açıklamada, hiçbir kilisenin başka bir Ortodoks kilisesinin pozisyonu ile çelişen kararlar veremeyeceğini ifade etmişti.

Moskova Patrikhanesi, daha sonra Ukrayna'daki kiliselerinin bağımsızlığı yönündeki tavrı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkilerini koparabileceğini duyurmuştu.