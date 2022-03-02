Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor - Haberler

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Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, başkent Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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