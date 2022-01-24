Rus ordusunun Belarus'a askeri sevkiyatı sürüyor

Askeri araçların vagonlara yüklenmesi Askeri araçların yüklendiği trenin hareket etmesi Belarus topraklarında 10-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat öncesi Rus ordusunun bu ülkeye askeri sevkiyatı devam ediyor.