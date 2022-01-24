Rus ordusunun Belarus'a askeri sevkiyatı sürüyor - Haberler
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Rus ordusunun Belarus'a askeri sevkiyatı sürüyor

AA - Haberler | Güncel

Askeri araçların vagonlara yüklenmesi Askeri araçların yüklendiği trenin hareket etmesi Belarus topraklarında 10-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat öncesi Rus ordusunun bu ülkeye askeri sevkiyatı devam ediyor.

Askeri araçların vagonlara yüklenmesi

Askeri araçların yüklendiği trenin hareket etmesi Belarus topraklarında 10-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat öncesi Rus ordusunun bu ülkeye askeri sevkiyatı devam ediyor.

Rus ordusunun Belarus'a askeri sevkiyatı sürüyor

Rus ordusunun Belarus'a askeri sevkiyatı sürüyor

Rus ordusunun Belarus'a askeri sevkiyatı sürüyor

AA - Son Dakika Haberleri

Tatbikat, Belarus, Rus, Güncel, Haber

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