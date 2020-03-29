- Rus ordusundan 'korona virüsü' tatbikatları
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Vladimir Putin, Rusya, Güncel

- Rus ordusundan 'korona virüsü' tatbikatları

- Rus ordusundan 'korona virüsü' tatbikatları Rusya'da artan korona virüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında Rus ordusunun virüse karşı tatbikatları başladı.

29.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:48
- Rus ordusundan 'korona virüsü' tatbikatları

- Rus ordusundan 'korona virüsü' tatbikatları

MOSKOVA - Rusya'da artan korona virüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında Rus ordusunun virüse karşı tatbikatları başladı.

Rusya'da korona virüs vakalarının sürekli artış göstermesi üzerine geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek önemli kararlar açıkladı. Alınan kararlar kapsamında Rus ordusuna da virüsün yayılımına karşı önlem amaçlı askeri tatbikatlar öneren Putin'in söz konusu talebi üzerine ordu harekete geçti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın ülkenin her bölgesindeki askeri noktalarda gerçekleştirdiği tatbikatlarda virüse karşı kışlalarda bulunan askerlerin testleri, kışlaların ve askeri araçların dezenfekte edilmesi işlemlerine başlandı.

Portatif hastaneler kuruluyor

Ordunun bulunduğu bölge şehirlerinde ilaçlama çalışmaları ve virüse karşı ordu tarafından portatif hastanelerin acilen kurulması ve enfeksiyona karşı müdahale konularında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikatların ülkenin her bölgesinde yapılarak ordunun hazır hale gelmesi amaçlanıyor.

- Rus ordusundan 'korona virüsü' tatbikatları

Kaynak: İHA

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- Rus ordusundan 'korona virüsü' tatbikatları

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