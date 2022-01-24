Rus ordusuna ait Su-35 uçakları tatbikat için Belarus'ta - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus ordusuna ait Su-35 uçakları tatbikat için Belarus'ta

AA - Haberler | Güncel

Pistte bekleyen Su-35 uçakları Su-35'lerin havalanışı Kontrol kulesi Rus ordusuna ait Su-35 model savaş uçakları şubatta Belarus ile yapılacak ortak askeri tatbikata hazırlık çerçevesinde bu ülkeye konuşlandı.

Pistte bekleyen Su-35 uçakları

Su-35'lerin havalanışı

Kontrol kulesi Rus ordusuna ait Su-35 model savaş uçakları şubatta Belarus ile yapılacak ortak askeri tatbikata hazırlık çerçevesinde bu ülkeye konuşlandı. Rus mürettebat Belarus askeri havaalanlarında maksimum mesafe uçuş, Belarus üslerine iniş ve Belaruslu uzmanlarla ortak uçuş çalışması görevlerini yerine getirecek.

Rus ordusuna ait Su-35 uçakları tatbikat için Belarus'ta

Rus ordusuna ait Su-35 uçakları tatbikat için Belarus'ta

Rus ordusuna ait Su-35 uçakları tatbikat için Belarus'ta

AA - Son Dakika Haberleri

Belarus, Savaş, Rus, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title