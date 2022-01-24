Rus ordusuna ait Su-35 uçakları tatbikat için Belarus'ta

Pistte bekleyen Su-35 uçakları Su-35'lerin havalanışı Kontrol kulesi Rus ordusuna ait Su-35 model savaş uçakları şubatta Belarus ile yapılacak ortak askeri tatbikata hazırlık çerçevesinde bu ülkeye konuşlandı.

Pistte bekleyen Su-35 uçakları

Su-35'lerin havalanışı

Kontrol kulesi Rus ordusuna ait Su-35 model savaş uçakları şubatta Belarus ile yapılacak ortak askeri tatbikata hazırlık çerçevesinde bu ülkeye konuşlandı. Rus mürettebat Belarus askeri havaalanlarında maksimum mesafe uçuş, Belarus üslerine iniş ve Belaruslu uzmanlarla ortak uçuş çalışması görevlerini yerine getirecek.