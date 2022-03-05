Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi - Haberler

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Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

AA - Güncel
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Ele geçirilen askeri üsten detaylar MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Ele geçirilen askeri üsten detaylar MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın askeri üssünde "T-64" ve "T-80" model tankların da bulunduğu belirtildi.

Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

AA - Güncel

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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