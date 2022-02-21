Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalının öldürüldüğü belirtildi.
Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalının öldürüldüğü belirtildi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa