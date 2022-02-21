Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5... - Haberler

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Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5...

Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalının öldürüldüğü belirtildi.

Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde sınırı yasadışı bir şekilde geçmeye çalışan 5 Ukraynalının öldürüldüğü belirtildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Rostov, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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