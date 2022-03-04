Rus ordusu tarafından vurulan Ukrayna'nın en büyük nükleer santralinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Rus ordusu Ukrayna'nın Energodar bölgesinde bulunan Ukrayna'nın en büyük dünyanın ise 6. en büyük nükleer santraline saldırı düzenledi. Saldırı anı santralin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Ukrayna işgalinde 9. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan gerilim sürüyor. Ukrayna halkı ve sivil kuvvetler tüm gücüyle işgalci politikalara direnirken, Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu. Saldırı sonrası nükleer santralin dışında yangın çıkarken, Ukraynalı yetkililer "Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak" uyarısında bulundu.
Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırı güvenlik kameraları tarafından kayıtlara geçirildi.
Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, "Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı." ifadesine yer verildi.
Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.
Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını vurguladı. Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin." ifadelerine yer verdi.
Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller, Rus askeri konvoyuna karşı anayolu barikat kurarak trafiğe kapatmıştı. Onlarca sivil, Rus ordusunun ilerleyişini engelleyebilmek için uzun süre direnmişti.