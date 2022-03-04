Rus ordusu tarafından vurulan Ukrayna'nın en büyük nükleer santralinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ukrayna işgalinde 9. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan gerilim sürüyor. Ukrayna halkı ve sivil kuvvetler tüm gücüyle işgalci politikalara direnirken, Rus ordusu, Ukrayna'nın güneyinde Energodar'da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu. Saldırı sonrası nükleer santralin dışında yangın çıkarken, Ukraynalı yetkililer "Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak" uyarısında bulundu.

NÜKLEER SANTRAL RUS ORDUSUNUN KONTROLÜNDE

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.

RUS ORDUSU İTFAİYECİLERİN SANTRALE GİRMESİNE İZİN VERDİ

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, "Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı." ifadesine yer verildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

BAŞKAN ZELENSKİ: "PATLAMA OLURSA BU AVRUPA'NIN SONU OLUR"

Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını vurguladı. Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin." ifadelerine yer verdi.

SİVİL HALK RUS ORDUSUNA KARŞI BARİKAT KURMUŞTU

Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller, Rus askeri konvoyuna karşı anayolu barikat kurarak trafiğe kapatmıştı. Onlarca sivil, Rus ordusunun ilerleyişini engelleyebilmek için bekleyişini sürdürmüştü.