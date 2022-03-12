Rus ordusunun Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan anısına yaptırılan camiyi içinde 86 Türk varken bombaladığı iddia edildi

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta 17. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişini sürdürmeye devam ederken dış basında yer alan haberlere göre Rus ordusu Mariupol'de, 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının sığındığı bir camiyi bombaladığı iddia edildi.

RUS ORDUSU CAMİYE SALDIRAN 86 TÜRK'Ü BOMBALADI

Rusya'nın saldırılara devam ettiği Ukrayna şehri Mariupol'de, 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının bir camiye sığındığı belirtildi. Reuters'ın, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne dayandırdığı habere göre, Rus güçlerinin kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'de 86 Türk vatandaşı bir camiye sığındı. Sivillerin sığındığı caminin ise Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan anısına yaptırılan Muhteşem Camii olduğu bilgisi verildi. Caminin çıkan çatışmalar esnasında Rus ordusu tarafından bombalandığı aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI DANIŞMANI: TÜRKİYE, RUSLARI DURDURMALI

Kentin belediye başkan danışmanı Petro Andryuşçenko Petro Andryuşçenko, 12 gündür kuşatma altında olan kentte çatışmaların camiye doğru ilerlediğini belirterek, "Rusya hükümetimizin mesajlarını dikkate almıyor bu yüzden Türk hükümetinin Rusya ile iletişime geçerek durmalarını sağlamasını umuyoruz" dedi.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Şu an oradaki caminin bulunduğu arazinin sığınağında 34'ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türk vatandaşı saklanıyor. Ve tam şu anda Rus ordusu, Şıroka Balka köyünden cami de dahil şehri hedef alarak bombardımana devam ediyor. Bombardıman sabah 6'dan beri durmadan devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

CAMİNİN İMAMI GIDA STOKLADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Kuşatma öncesi açıklamalarda bulunan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını söylemişti.

UKRAYNA'DAN 13 BİN 719 TÜRK TAHLİYE EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro bölgelerinden tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 13 bin 719 olduğunu açıklamıştı.