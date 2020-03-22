Rus ordusu korona virüse karşı harekete geçti Rusya'da artan korona virüs vakalarına karşı Rus ordusunda hijyen çalışmaları ve uçakla tatbikat gerçekleştirildi.

Rusya'da artan korona virüs vakalarına karşı Rus ordusunda hijyen çalışmaları ve uçakla tatbikat gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri kanat temsilcileri, Rusya'da artan korona virüs vakalarından Rus ordusunun etkilenmemesi ve virüse karşı toplumsal mücadelede askerin yer almasıyla ilgili toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından ordu içerisinde büyük bir çalışma başlatıldı. Rus ordusu bünyesindeki kışlada ve alanda görev yapan askerlerin tümünün korona virüsü testinden geçirildiği kışlalardaki yatakhane, yemekhane ve sağlık odalarında ilaçlama ve hijyen çalışmaları yapıldı.

Kışlalara giren araçlar tazyikli su ile yıkandığı, herkesin ateşinin ölçüldüğü, testlere tabi tutulduğu ve askerlerin korona virüse karşı eğitimlere alındığı açıklandı. Rus ordusunun kullandığı silah ve araçların ilaçlanarak dezenfekte edildiği ifade edilirken, TU-154 tipi uçakta korona virüs tatbikatı yapıldı. Tatbikata göre uçaktaki yolcular indirilerek askerlerin kurduğu sıhhiye çadırlarına yönlendirildi. Çadırlarda bulunanlara korona virüs testleri ve tedavileri yapıldı. Uçak ise özel ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA