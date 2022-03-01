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Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor Rus ordusunun Harkov'a yönelik saldırıları devam ediyor.

- Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor

KİEV - Rus ordusunun Harkov'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Akşam saatlerinde düzenlenen bombardıman geceyi gündüze çevirdi. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocuklarında olduğu siviller hayatını kaybetti" dedi. Hava saldırısında çok katlı binaların da zarar gördüğünü aktaran Sinegubov, "Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 10 kişi ölmüştü

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkov'a düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35'den fazla kişinin ise yaraladığını açıklamıştı.

Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor

Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor

Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Rusya, Savaş, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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