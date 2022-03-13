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Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor Ukrayna'nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov, yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.

- Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor

KİEV - Ukrayna'nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov, yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın stratejik öneme sahip kentlerinden biri olan Harkov, yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu. Rus ordusunu vurduğu hedefler ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor

Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor

Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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