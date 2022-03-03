Rus ordusu Energodar'a saldırmaya devam ediyorRus ordusu 100 araçlık konvoyla şehre yaklaşıyor

- Rus ordusu Energodar'a saldırmaya devam ediyor

Rus ordusu 100 araçlık konvoyla şehre yaklaşıyor

KİEV - Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Energodar şehri, yeniden Rusların hava ve kara saldırısına uğrarken, Rus ordusunun 100 araçlık konvoyla şehre yaklaştığı ifade edildi.

Ülkenin Zaparojiy Bölgesi'nde bulunan Energodar şehrinin Belediye Başkanı Dmitro Orlov, şehrin saldırı altında olduğunu ve 100 araçlık Rus konvoyunun şehre yaklaştığını açıkladı. Orlov, "Düşmanın yüz araçlık konvoyu yaklaşıyor. Caddeleri terk edin ve camdan uzak durun. Şehrin girişinde çatışmalar yaşanıyor. Arkadaşlarımız düşmanın ilerlemesini durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İlk belirlemelere göre sivil binalar zarar gördü. İşgalciler sivillere saldırdı. Ölü ve yaralılar netleştiriliyor" dedi.

Enegodar'da halk Rus ordusunun şehre girişini ve kentteki nükleer santrali ele geçirmesini engellemek amacıyla yollara barikatlar kurmuştu.