Rus ordusu 24 milyar dolara "donatılacak"

10.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:24

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun donatılması için bu yıl 1 trilyon 500 milyar ruble (yaklaşık 24 milyar dolar) harcanacağını bildirdi.

Şoygu, bakanlıkta katıldığı bir toplantıda, ordunun 2020 harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rus Silahlı Kuvvetleri'nin donatılması için 2020'de 1 trilyon 500 milyar rublenin üzerinde bir bütçe öngörülüyor." diyen Şoygu, bu miktarın yüzde 68'inin modern silah sistemlerinin alımı için ayrıldığını dile getirdi.

Rus ordusunun donatılması için geçen yıl 1 trilyon 440 milyar ruble bütçe ayrılmıştı.

Kaynak: AA