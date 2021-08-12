RUS ÖĞRENCİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ; UMUTLARI SÜRÜYOR
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RUS ÖĞRENCİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ; UMUTLARI SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Oğulları olduğunu kabul etmiyorlar.

"Oğulları olduğunu kabul etmiyorlar. Umutları var."

Vedat BAYRAKTAR - Uğur ŞAHİN/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan, 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, Burgazada'da ölü bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu'na gelen anne ve babası, cesedi teşhis edemedi. Aile, umutlarını sürdürürken, cesedin Makar Fedorovich Ragin olup olmadığı DNA testinden sonra ortaya çıkacak.

İstanbul'a 16 Temmuz'da tatil için gelen Varşova'daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Makar Fedorovich Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ragin'in eşyaları ve belgeleri otelde kaldı. Prens Adaları'na gideceğini söyledikten sonra kayıplara karışan Ragin'in ailesi çocuklarını bulmak için İstanbul'a geldi. Günlerdir kendisinden haber alınamayan gencin cansız bedeni, Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulundu. Ragin'in anne ve babası bugün Adli Tıp Kurumuna geldi. Anne Anna Zhidkikh ile baba Fyodor Ragin Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedi teşhis edemeyerek ölü bulunan kişinin oğulları olduğunu kabul etmediğini belirtti. İstanbul'da aileye yardımcı olan Aygül Pashayeva, "Şu an DNA testi hazır olmadığı için aile daha oğlu olarak kabul etmiyor cesedi. Tanınır bir halde değil. Çürüme başladığı için tanınır hiçbir yanı yoktu. Teşhis edemedik. Aile üzgün ama üzülmek de istemiyorlar çünkü bu ölümü kabul etmiyorlar. Oğulları olduğunu kabul etmiyorlar yani umutları var. İçeride DNA testini bekledik. Baktık, teşhis edemedik hiçbir şekilde." dedi.

RUS ÖĞRENCİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ; UMUTLARI SÜRÜYOR
RUS ÖĞRENCİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ; UMUTLARI SÜRÜYOR
RUS ÖĞRENCİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ; UMUTLARI SÜRÜYOR
RUS ÖĞRENCİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ; UMUTLARI SÜRÜYOR
RUS ÖĞRENCİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ; UMUTLARI SÜRÜYOR
RUS ÖĞRENCİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ; UMUTLARI SÜRÜYOR
RUS ÖĞRENCİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ; UMUTLARI SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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