Rus öğrenciler Türkçe kursu sertifikalarını aldı
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Rus öğrenciler Türkçe kursu sertifikalarını aldı

Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen Rus kursiyerlere sertifika dağıtıldı.

23.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:50
Rus öğrenciler Türkçe kursu sertifikalarını aldı

Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen Rus kursiyerlere sertifika dağıtıldı.

Moskova YEE'deki Türkçe kurslarına katılan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Törende, A1 ve A2 seviyelerini tamamlayan 44 öğrenciye 'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Suca ve Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan tarafından sertifika verildi.

Yeni dönem Türkçe kurslarına kayıt yaptıran kursiyerlerin de katıldığı etkinlikte, Türk mutfağından yiyecekler ikram edildi.

Kaynak: AA
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