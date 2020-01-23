Rus öğrenciler Türkçe kursu sertifikalarını aldı
Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen Rus kursiyerlere sertifika dağıtıldı.
Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen Rus kursiyerlere sertifika dağıtıldı.
Moskova YEE'deki Türkçe kurslarına katılan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.
Törende, A1 ve A2 seviyelerini tamamlayan 44 öğrenciye Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş Suca ve Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan tarafından sertifika verildi.
Yeni dönem Türkçe kurslarına kayıt yaptıran kursiyerlerin de katıldığı etkinlikte, Türk mutfağından yiyecekler ikram edildi.