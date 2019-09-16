Rus nükleer denizaltısı, 350 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus nükleer denizaltısının, 350 kilometre uzaklıktaki bir gemiyi füzeyle vurduğu anın görüntülerini yayınladı.
16.09.2019 13:47
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus nükleer denizaltısının, 350 kilometre uzaklıktaki bir gemiyi füzeyle vurduğu anın görüntülerini yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki filosunun yaptığı eğitimde, 350 kilometre uzaklıkta mevzilendirilen geminin vurulduğunu duyurdu. Görüntüler ise sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Kaynak: DHA