Rus Nornikel şirketine petrol sızıntısı nedeniyle yaklaşık 2 milyar dolar ceza

Rusya'da mahkeme, ülkenin kuzeyinde petrol sızıntısına neden olduğu gerekçesiyle Nornikel şirketine 146 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar dolar) ceza verdi.