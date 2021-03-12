- Rus müzisyenlerden İstiklal Marşı
12.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:52
- Rus müzisyenlerden İstiklal Marşı Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde, Rus müzisyenler yerel çalgılarıyla İstiklal Marşı'nı icra etti.
- Rus müzisyenlerden İstiklal Marşı
MOSKOVA - Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde, Rus müzisyenler yerel çalgılarıyla İstiklal Marşı'nı icra etti.
İstiklal Marşı, bu kez Rus müzisyenler tarafından icra edildi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yayınlanan görüntülerde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü vesilesiyle, Rus yerel yerel çalgılarıyla icra edildiği görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı