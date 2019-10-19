19.10.2019 11:27

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı

MERSİN - Rusya'dan Akkuyu Nükleer Santralinde çalışmak için Antalya'ya uçakla, oradan da Mersin'in Silifke ilçesine minibüsle gelen Rus mühendisler kaza yaptı. Kaza da 2 kişi hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 kişi yaralandı.

Edinilen Bilgiye göre; Mersin'in Gülnar İlçesine Bağlı Büyükeyceli mahallesinde bulunan Akkuyu Nükleer Santralinde çalışmak için Rusya'dan uçakla Antalya'ya oradan da Ömer Ö. yönetimindeki 33 KJN 44 plakalı minibüsle Silifke'ye gelen Rus mühendisler, Silifke ilçesinin Akdere mevkiinde Abdurrahman T. Yönetimindeki 33 NYY 97 Plakalı Tır'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tır Dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesine sevk edilirken, Olay yerinde hayatını kaybedenler Silifke Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ve Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine saçılan kazazedelerin eşyaları Jandarma ekiplerince toplandı.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA