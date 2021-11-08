MERSİN (İHA) - Rus mühendis aradığı aşkı Akkuyu Nükleer Santralinde buldu

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde ilk defa bir Rus, Türk kızıyla evlendi

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde harita mühendisi olarak çalışan Vladimir Serechenko aynı yerde kıdemli depo sorumlusu olarak çalışan Türk kızı Selin (Çakır) Serechenko ile evlendi.

2 yıl önce Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışmaya başlayan Vladimir Serechenko ve Selin Serechenko arasında bir gönül bağı oluştu. Daha sonra gönül bağı aşka dönüşerek Vladimir Serechenko, Selin Serechenko'ya evlenme teklifi etti.

Evlenme teklifini kabul eden Selin Serechenko Rus Mühendis Vladimir Serechenko ile Rus ve Türk vatandaşların katıldığı bir düğünle dünya evine girdi. Böylelikle Akkuyu Nükleer Güç Santralinde ilk defa bir Rus Türk kızıyla evlendi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanlarının da katıldığı düğünde Vladimir Serechenko'nun Türk oyunlarını oynaması ise gözlerden kaçmadı.

Vladimir Serechenko eşi Selin Serechenko'ya ev işlerinde de yardımcı oluyor. Kimi zaman bulaşık yıkayıp, çamaşır yıkayan Vladimir Serechenko hayatın müşterek olduğunu belirtti.

hayalinin hep bir doğu ülkesi kızıyla evlenmek olduğunu belirten Vladimir Serechenko, "Akkuyu Nükleer Güç Santralinde 2 yıl önce çalışmaya başladım. Aynı yerde çalışan Selin'i gördüm. Aramızda bir bağ oluştu. Bu bağ aşka dönüştü. Kendisine evlenme teklifi kabul ettim. Selin'de kabul etti. Şimdi çok güzel giden bir ilişkimiz var. Bu ilişkiyi daha da nasıl güzel yaparım diye düşünüyorum" dedi.

"Akkuyu Nükleer Güç Santralinde ilk defa böyle bir evlilik oldu" diyen Selin Serechenko, "2 yıldır birlikteliğimizi evlilikle sonuçlandırdık. Vladimir'le birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz. Vladimir ev işlerinde de bana yardımcı oluyor. Kimi zaman bulaşık kimi zaman çamaşır yıkıyor. Kimi zamanda yemek yapıyor. Çok mutluyuz" diye konuştu.