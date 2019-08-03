Rus muhalifler polisin sert müdahalesine rağmen sokaklarda: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Rusya'da eylül ayında yapılacak yerel seçimlerde muhaliflerin adaylıklarının iptal edilmesi üzerine binlerce gösterici başkent Moskova'da tekrar sokaklara çıktı. Açlık grevindeki muhalif siyasetçi Lyubov Sobol'un yanı sıra en az 311 gösterici gözaltına alındı