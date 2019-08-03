Rus muhalifler polisin sert müdahalesine rağmen sokaklarda: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Rusya'da eylül ayında yapılacak yerel seçimlerde muhaliflerin adaylıklarının iptal edilmesi üzerine binlerce gösterici başkent Moskova'da tekrar sokaklara çıktı.

Polis, bağımsız ve özgür seçim talebiyle halkı protestoya çağıran muhalif siyasetçi Lyubov Sobol'un yanı sıra gün içinde en az 311 göstericiyi gözaltına aldı. Euronews.com'da Görüntüle