Rus muhalif Navalny'in "zehirlenme" iddiasıyla ilgili yeni gelişme Rus siyasetinde muhalif duruşuyla bilinen Aleksey Navalny'in zehirlendiği iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Rus siyasetinde muhalif duruşuyla bilinen Aleksey Navalny'in zehirlendiği iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Almanya'daki zehir icadet eden bir yetkilinin açıklamasına göre, "Navalny'nin valizindeki iç çamaşırına zehir serpildi. Zehir vücuda iç çamaşırından yayıldı" diye konuştu

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi altına alınan Rus muhalif aktivist Navalnıy'ın zehirlenmesi olayıyla ilgili yeni bulgular açıklandı. Navalny, Sibirya'da uçaktayken zehirlenme şüphesiyle Almanya'ya getirilmiş ve Berlin'de bir hastaneye kaldırılmıştı. 2 haftadır komada yaşam savaşı veren Navalny'nin iç çamaşırına konulan bir zehirden etkilendiği öne sürüldü.

İÇ ÇAMAŞIRINA ZEHİR SERPİLDİ

Sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan 'Novichok'u icat eden Vladimir Uglev'e (73) göre, Rus muhalif Alexei Navalny iç çamaşırına zehir serpildi. Uglev, Rus gizli servis görevlilerinin Navalny'nin Tomsk'taki oteline girerek bavulundaki iç çamaşırlarına ve çoraplarına bir damla zehir serpmelerinin yeterli olacağını ifade etti.

KREMLİN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Diğer yandan Navalny'nin arkadaşları ise zehirin, bir havaalanı kafesinde Navalny'nin çayına karıştırıldığı öne sürmüştü. Kremlin olay hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Navalny, Berlin'de bir hastanede hali hazırda komada yaşam savaşı veriyor.

ALEKSEY NAVALNY KİMDİR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny adını 2008 yılında Rus siyasetindeki ve kamu şirketlerindeki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma uygulamalarını ifşa eden blog yazılarıyla duyurdu. Asıl mesleği avukatlık olan Navalny bu dönemde büyük petrol şirketleri ve bankalara ait ufak hisseler satın almak suretiyle şirket içindeki ve kamu harcamalarındaki boşlukları tespit ederek takipçilerine duyurmaya başladı. Süreç içinde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin muhalif seslerinden birine dönüştü ve yürüttüğü yolsuzluk karşıtı kampanyalarla o dönemdeki parti lideri Vladimir Putin'in en keskin eleştirmenlerinden biri haline geldi. 2011 yılındaki parlamento seçimleri öncesinde takipçilerine iktidar partisi dışında herhangi bir partiye oy vermeleri çağrısında bulunan Navalny, parlamento binası önündeki bir protesto gösterisi sırasında tutuklanarak 15 gün hapis yattı. Usulsüzlük iddialarının dile getirildiği seçimlerde Birleşik Rusya Partisi oy kaybına uğradı. Navalny ise salıverilişinin ardından, seçim sonrası düzenlenen 120 bin kişinin katıldığı dev protesto gösterisinde ön sırada yer aldı.

Kaynak: DHA