Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı
Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny, başkent Moskova'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.
26.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:57
Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny, başkent Moskova'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.
Navalny, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fonun ofisine polis baskını yapıldığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com