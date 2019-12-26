Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı
Haberler » Dünya » Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı - Haberler

Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı

Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny, başkent Moskova'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.

26.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:57
Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı

Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny, başkent 'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.


Navalny, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fonun ofisine polis baskını yapıldığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler