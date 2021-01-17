Rus muhalif Navalny destekçileri gözaltına alındı
17.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:34
Rus muhalif aktivist Aleksey Navalny, zehirlenme şüphesiyle tedavi amacıyla geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'den ülkesine döndü.
Rus muhalif aktivist Aleksey Navalny, zehirlenme şüphesiyle tedavi amacıyla geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'den ülkesine döndü. Navalny'nin gelişini bekleyenler Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda toplandı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, bekleyenlerden bazılarını gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu