Rus muhalif Navalnıy, Putin'in 1,4 milyar dolara saray yaptırdığını iddia etti

Rus muhalif Aleksey Navalnıy ve ekibi tarafından hazırlanan videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara saray yaptırdığı öne sürüldü.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy ve ekibi tarafından hazırlanan videoda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz kıyısında 1,4 milyar dolara saray yaptırdığı öne sürüldü.

Navalnıy'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ve yaklaşık 70 milyon kişinin izlediği "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli videoda, Putin'in Karadeniz kıyısında kendisi için saray yaptırdığı kaydedildi.

Söz konusu sarayın, "dünyanın en pahalısı" olduğu belirtilen ve sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videoda, sarayın inşaatı için ayrılan bütçenin "Putin tarafından alınan rüşvetlerle" karşılandığı ileri sürüldü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları eleştirerek, "Putin'in böyle bir sarayı yok. Kendisinin herhangi bir sarayı bulunmuyor." demişti.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle dün duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Kremlin'e muhalif Navalnıy'ın 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı