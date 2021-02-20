Rus muhalif Navalnıy "gaziye iftiradan" para cezasına çarptırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rus muhalif Navalnıy "gaziye iftiradan" para cezasına çarptırıldı

20.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:56
Rus muhalif Navalnıy

Mahkeme, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a "2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko'ya iftira ettiği" gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) para cezası verdi.

Mahkeme, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a "2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko'ya iftira ettiği" gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) para cezası verdi.

Moskova'da Babuşkinskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada, Artamenko'nun Navalnıy aleyhinde açtığı dava görüldü.

Duruşma sonucunda Mahkeme Başkanı Vera Akimova, Navalnıy'a Artemenko'ya iftira ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) ceza verilmesine hükmetti.

Ağırlaştırıcı koşullar bulunmadığını belirten Akimova, Navalnıy'ın küçük bir çocuğunun olmasını hafifletici sebep olarak kabul etti.

Navalnıy, 2 Haziran 2020'de Youtube üzerinden anayasa değişikliklerini konu alan ve 2. Dünya Savaşı gazisi 95 yaşındaki Artemenko'nun da görüntülerinin bulunduğu videonun yorum kısmında, Artemenko'ya yönelik yorumlar yazmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Aykut Kocaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Yangın Jandarma Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus muhalif Navalnıy "gaziye iftiradan" para cezasına çarptırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 20:56:33. #1.15#
title