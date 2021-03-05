Rus muhalif Navalnıy'a "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Prigojin'in itibarını zedelediği gerekçesiyle para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Rus muhalif Navalnıy'a "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Prigojin'in itibarını zedelediği gerekçesiyle para cezası

05.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:57
Rus muhalif Navalnıy'a

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in itibarını zedelediği gerekçesiyle 500 bin ruble (yaklaşık 6 bin 700 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in itibarını zedelediği gerekçesiyle 500 bin ruble (yaklaşık 6 bin 700 dolar) para cezasına çarptırıldı.

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Prigojin'in, Navalnıy'a açtığı dava Moskova'da Lyublinskiy Bölge Mahkemesinde görüldü.

Mahkemede yapılan duruşmada, Navalnıy, "Prigojin'in itibarını zedelediği" gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkeme, Navalnıy'ın Prigojin ile ilgili iftira niteliğinde yayınladığı bilgilerin kaldırılmasına ve bu bilgileri yalanlamasına karar verdi.

Ayrıca, Navalnıy, mahkemece 500 bin ruble para cezasına çarptırıldı.

Prigojin'in Navalnıy'a yönelik davaları

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu iddia edilen "Moskovskiy Şkolnik" (Moskova öğrencisi) yemek şirketinin hizmet verdiği okullarda öğrencileri hastalandırdığını ve bunu açığa çıkardıklarını duyurmuştu.

"Moskovskiy Şkolnik" şirketi de Navalnıy, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve avukatı Lubov Sobol'e yönelik toplam 88 milyon rublelik (yaklaşık 1 milyon 182 bin dolar) dava açmış ve bu davayı kazanmıştı.

Navalnıy, söz konu mahkeme kararına ilişkin, "Prigojin, zehirlediği yüzlerce çocuğa 300 bin ruble tazminat ödedi. Biz ise bu miktarın 293 katını kendisine ödemek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı. Navalnıy, bu nedenle Rusya Adalet Bakanlığının "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfını kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Prigojin'e ait "Konkord" şirketi de Navalnıy ve ekibinden bazı şahıslara yönelik Prigojin'in itibarını zedeleyen paylaşım ve açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Ekim 2020'de dava açtığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan İbrahim Aydemir
Magazin Hande Soral Hülya Avşar Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus muhalif Navalnıy'a "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Prigojin'in itibarını zedelediği gerekçesiyle para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:05:18. #1.15#
title