Rus muhalif Navalnıy'a "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Prigojin'in itibarını zedelediği gerekçesiyle para cezası

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in itibarını zedelediği gerekçesiyle 500 bin ruble (yaklaşık 6 bin 700 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in itibarını zedelediği gerekçesiyle 500 bin ruble (yaklaşık 6 bin 700 dolar) para cezasına çarptırıldı.

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Prigojin'in, Navalnıy'a açtığı dava Moskova'da Lyublinskiy Bölge Mahkemesinde görüldü.

Mahkemede yapılan duruşmada, Navalnıy, "Prigojin'in itibarını zedelediği" gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkeme, Navalnıy'ın Prigojin ile ilgili iftira niteliğinde yayınladığı bilgilerin kaldırılmasına ve bu bilgileri yalanlamasına karar verdi.

Ayrıca, Navalnıy, mahkemece 500 bin ruble para cezasına çarptırıldı.

Prigojin'in Navalnıy'a yönelik davaları

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu iddia edilen "Moskovskiy Şkolnik" (Moskova öğrencisi) yemek şirketinin hizmet verdiği okullarda öğrencileri hastalandırdığını ve bunu açığa çıkardıklarını duyurmuştu.

"Moskovskiy Şkolnik" şirketi de Navalnıy, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve avukatı Lubov Sobol'e yönelik toplam 88 milyon rublelik (yaklaşık 1 milyon 182 bin dolar) dava açmış ve bu davayı kazanmıştı.

Navalnıy, söz konu mahkeme kararına ilişkin, "Prigojin, zehirlediği yüzlerce çocuğa 300 bin ruble tazminat ödedi. Biz ise bu miktarın 293 katını kendisine ödemek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı. Navalnıy, bu nedenle Rusya Adalet Bakanlığının "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfını kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Prigojin'e ait "Konkord" şirketi de Navalnıy ve ekibinden bazı şahıslara yönelik Prigojin'in itibarını zedeleyen paylaşım ve açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Ekim 2020'de dava açtığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu