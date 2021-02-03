Rus muhalif Navalnıy'a hapis kararından sonra muhalifler sokağa çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rus muhalif Navalnıy'a hapis kararından sonra muhalifler sokağa çıktı

03.02.2021 00:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:10
Rus muhalif Navalnıy'a hapis kararından sonra muhalifler sokağa çıktı

Rusya'da, mahkemenin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a hapis cezası vermesinin ardından muhalifler protesto gösterileri yaptı.

Rusya'da, mahkemenin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a hapis cezası vermesinin ardından muhalifler protesto gösterileri yaptı.

Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy hakkında verilen karar sonrasında sosyal medya üzerinden protesto eylemleri yapmak için Rus muhalifin taraftarlarına sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı yakınında bulunan Manej meydanında toplanmak üzere farklı caddelerden, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar harekete geçti.

Şehir merkezindeki caddelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atarak Moskova halkını sokağa çağıran gruplara polis zaman zaman sert müdahale ederek, pek çok göstericiyi gözaltına aldı.

Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da da Navalnıy'a verilen karar sonrasında protesto eylemleri yapmak üzere muhalifler sokağa çıktı. Onlarca göstericiyi gözaltına alan polis, protestocuları dağıttı.

Dün, Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti. Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Haydar Akar Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus muhalif Navalnıy'a hapis kararından sonra muhalifler sokağa çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 00:21:09. #1.16#
title