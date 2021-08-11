Rus muhalif lider Navalny'nin, Kremlin Sözcüsü Peskov'a açtığı dava reddedildi

Rusya'da mahkeme, hapisteki Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ABD ve CIA ile bağlantılı olduğu iddiasında bulunduğu için itibar ve onurunun zedelendiğini gerekçesiyle Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a açtığı davayı reddetti.

Rusya'da mahkeme, hapisteki Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ABD ve CIA ile bağlantılı olduğu iddiasında bulunduğu için itibar ve onurunun zedelendiğini gerekçesiyle Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a açtığı davayı reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ABD ve CIA ile bağlantılı olduğunu öne sürmüştü. Navalny ise Rusya'da zehirlenmesinin ardından Almanya'da tedavi olduğu sırada, Peskov tarafından ortaya atılan söz konusu iddialara karşı itibar ve onurunun zedelendiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Cezaevinde bulunan Navalny'nin açtığı davanın ilk duruşması, Peskov ve avukatları katılmadığı için ertelenirken, Kremlin Sözcüsü Peskov'un avukatları bugünkü duruşmada hazır bulundu. Moskova Presnensky Mahkemesi duruşmada taraf avukatlarının iddia ve savunmalarını inceledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Navalny'nin Peskov aleyhine açtığı davayı reddederek, Peskov'un iddialarının herhangi bir suç teşkil etmediğine hükmetti.

Duruşmaya video konferans yoluyla katılması beklenen Rus muhalif lider Navalny'nin katılmadığı öğrenilirken, Navalny'nin avukatlarının karara itiraz edeceği bildirildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı