Rus muhalif lider Navalny: Gözaltındayken zehirlendim

Rus muhalif lider Navalny: Gözaltındayken zehirlendim

Rus muhalif lider Alexei Navalny, kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamanın aksine gözaltındayken zehirlendiğini duyurdu.

1.08.2019 21:06
Rus muhalif lider Navalny: Gözaltındayken zehirlendim

Rus muhalif lider Alexei Navalny, kaldırıldığı hastane yetkililerinin açıklamasının aksine, gözaltındayken zehirlendiğini ileri sürdü. Navalny'nin avukatı Vadim Kobzev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkili Navalny'nin resmi suç duyurusunda bulunduğunu ve kendisinin pazar günü gözaltındayken zehirlendiğini savunduğuna yer verdi.

Navalny, yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar meydana gelmesi nedeniyle hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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