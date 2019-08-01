Rus muhalif lider Navalny: Gözaltındayken zehirlendim
Rus muhalif lider Alexei Navalny, kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamanın aksine gözaltındayken zehirlendiğini duyurdu.
Rus muhalif lider Alexei Navalny, kaldırıldığı hastane yetkililerinin açıklamasının aksine, gözaltındayken zehirlendiğini ileri sürdü. Navalny'nin avukatı Vadim Kobzev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkili Navalny'nin resmi suç duyurusunda bulunduğunu ve kendisinin pazar günü gözaltındayken zehirlendiğini savunduğuna yer verdi.
Navalny, yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar meydana gelmesi nedeniyle hafta sonu hastaneye kaldırılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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