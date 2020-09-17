Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya'da tedavi altında bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, zehirlenme olayına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde, şişenin içerisindeki sudan zehirlendiğini ileri sürdü.

Almanya'da tedavi altında bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, zehirlenme olayına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde, şişenin içerisindeki sudan zehirlendiğini ileri sürdü.

Rusya'da hastaneye kaldırılan ve durumu kritik olduğu için Almanya'ya götürülen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlendiği yönündeki olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Navalni, havalimanındaki içtiği çaydan zehirlenmediğini, otel odasındaki su şişesinden zehirlendiğini ileri sürdü. ?Navalni'ye ait hesaptan yayınlanan görüntülerde, bir otel odasından içinde su bulunan pet şişelerin delil olarak toplandığı görüldü.

RUS MUHALİFİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı. Seibert, dün de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk şehrinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya gitmek için uçağa binen Navalni'nin uçuş sırasında kötüleşmesinin ardından, uçak Omsk şehrine iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına zehir karıştırıldığı ileri sürülmüştü. Navalni daha sonra, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Charite Hastanesine nakledildi. Komadan çıkarak iyileşmeye başlayan Navalni, hala hastanede tedavi altında bulunuyor.

Kaynak: DHA