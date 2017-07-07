Rus Muhalif Lider Navalni Özgür

Haziran ayında yolsulukllara karşı yapılması planlanan büyük gösteri sırasında tutuklanan Rus muhalif poltikacı Alexei Navalni, 25 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.



Kendi kurduğu yolsuzluklarla mücadele hareketinin binasına gelen Navalni, burada partililerle buluştu.



Alexei Navalni, "Büroya yeniden döndüğüm için çok mutluyum. Tabi ki baskı karşısında boyun eğmeyeceğiz ve herkesi bu mücaele için ikna edeceğiz" dedi.



Navalni, Moskova'da 12 Haziran'da, yolsuzluklara karşı düzenlenen büyük gösterinin yapılacağı sabah tutuklanmıştı.



"Halkı sokağa inmeye teşvik ve kışkırtma" suçlamasıyla 16 Haziran tarihinde mahkemeye çıkan Navalni'nin 30 gün olan tutukluluk süresi 25 güne indirilmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Rusya Muhalefet lider Navalni Rus özgür muhalif Gepost: 07 juli 2017