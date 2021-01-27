Rus muhalif lider Navalni'nin evi ve ofislerine polis baskını

Rusya'da zehirlendiği iddia edilen ve Almanya'da gördüğü tedavi sonrası ülkesine dönen muhalif lider Aleksey Navalni'nin evi ve ofislerine polis baskını yapıldığı duyuruldu.

Rusya'da zehirlendiği iddia edilen ve Almanya'da gördüğü tedavi sonrası ülkesine dönen muhalif lider Aleksey Navalni'nin evi ve ofislerine polis baskını yapıldığı duyuruldu.

Rusya'nın Omsk kentinde zehirlendiği iddia edilen ve Almanya'nın başkenti Berlin'de gördüğü tedavinin ardından ülkesine dönen muhalif lider Aleksey Navalni'nin başkent Moskova'da bulunan dairelerine ve kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofislerine polis baskını yapıldığı belirtildi. Yolsuzlukla Mücadele Vakfının Müdürü İvan Jdanov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polisin ofislerde arama yaptığını ve bu baskınların epidemiyolojik kurallarını ihlal ettiğini ifade etti.

MOSKOVA'YA İNİŞ YAPTIKTAN SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTIMuhalif lider Aleksey Navalni, Almanya'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya iniş yaptıktan sonra pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı. Rus mahkemesi, muhalif liderin 30 gün boyunca gözaltına kalacağını açıklamıştı.NELER OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya gitmek üzere uçağa binen Navalni, yolculuğu sırasında fenalaşmıştı. Uçak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalni daha sonra zehirlendiği iddialarıyla Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi'ne özel uçakla nakledilmişti. Navalni, 23 Eylül 2020'de Berlin'deki hastaneden taburcu olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı