Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı kapatıldı

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK), mahkeme kararıyla resmen kapatıldı.

Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK), mahkeme kararıyla resmen kapatıldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin 2011 yılında kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK), 31 Ağustos tarihli mahkeme kararıyla resmen kapatıldı. Mahkeme kararı Rusya Federal Vergi Servisinin tüzel kişi kayıt sistemine işlenerek resmileşmiş oldu. Moskova'da görülen davada mahkemenin geçtiğimiz 9 Haziran tarihli kararına göre vakıf başka ülkelerden finansal destek aldığı için "aşırılık yanlısı" kuruluş ilan edilmişti.

Öte yandan Navalny ise Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi görmüş geçtiğimiz 17 Ocak tarihinde ise Moskova'ya dönüşü sırasında tutuklanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Mesut Akusta Deniz Akkaya Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Ali Öztürk Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 23:28:25. #1.14#

title