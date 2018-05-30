Rus Muhalif Gazeteci Ukrayna'da Öldürüldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen silahlı saldırıda Arkady Babchenko isimli bir Rus gazeteci öldürüldü.

Evinin bulunduğu apartmanın girişinde eşi tarafından kanlar içinde bulunan Rus gazeteci, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Babchenko 2016 yılında düşen bir Rus uçağı ile ilgili kaleme aldığı bir yazı sonrası ölüm tehditleri almış ve ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı.

İlk olarak Prag'a ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e taşınan Arkady Babchenko, Putin yönetimine muhalif bir isim olarak biliniyordu.

Eski bir savaş muhabiri olan Babchenko, son olarak Kiev'de ATR televizyonunda ekrana çıkıyordu.

Saldırı hakkında neler biliniyor?

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre 41 yaşındaki gazeteci sırtından birkaç el ateş edilerel öldürüldü.

Kiev Emniyet Müdürü Andriy Kryshchenko, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Babchenko'nun "profesyonel faaliyetleri" nedeniyle öldürüldüğünün düşünüldüğünü söyledi.

Ukrayna parlamentosundan milletvekili Anton Herashchneko ise Rus muhalif gazetecinin evinden ekmek almak için çıktığını bu sırada "katilin kendisini beklediğini" kaydetti.



Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman, cinayetle ile ilgili yaptığı açıklamada, Babchenko için "Rusya'nın saldırgan tutumunu dünyaya anlatan Ukrayna'nın gerçek bir dostu" ifadesini kullandı.

Groysman "katillerin yakalanarak cezalarını çekeceğini" de söyledi.

Cinayetle ilgili Kremlin'den de açıklama geldi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Ukraynalı yetkililerden cinayet soruşturması ile ilgili tüm imkanlarını hızlı bir şekilde seferber etmelerini bekliyoruz" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Babchenko'nun ailesine taziye sunulduğu da belirtildi.

Son mesajını ölmeden saatler önce paylaştı

41 yaşındaki Babchenko ölümünden saatler önce 200 bin takipçisine hitaben yazdığı Facebook mesajında, 4 yıl önce bugün yaşadığı bir olayı paylaşmıştı.

Ukraynalı askerleri takip etmek için binmek istediği helikoptere yer sıkıntısı nedeniyle alınmadığını, o helikopterin de Rusya yanlısı isyancılar tarafından düşürüldüğünü yazdı.

14 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili mesajında Babchenko, "Şanslıydım. O gün venim için ikinci bir doğum günü oldu" dedi.



Arkady Babchenko kimdi?

Kremlin politikalarına muhalif bir isim olarak öne çıkan Arkady Babchenko, ülkesinin Suriye ve Ukrayna politikalarına da açıkça karşı çıkıyordu.

Babchenko, 2016 Aralık ayında, Kızıl Ordu Korosu üyelerini Suriye'ye konser vermek için götürürken düşen uçakla ilgili yazdığı yazı sonrası Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı.

41 yaşındaki gazeteci bu kaza ile ilgili üzüntü duymadığını açıklamıştı.

Arkady Babchenko, 18 yaşında Moskova'da hukuk okurken Rus ordusuna katılmış, 1994-2000 yılları arasında süren Çeçenistan savaşı sırasında da yer almıştı.

"Bir Askerin Savaşı" isimli anı kitabında, bu savaş sırasındaki tecrübelerini kaleme almıştı.

Daha sonra gazeteciliğe başlayan Babchenko, 2014 yılında düşürülen Ukrayna ordu helikopteri ile ilgili BBC'ye de haber yapmıştı.