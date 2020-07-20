Rus muhalif aktivist Navalnıy, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfını feshetti Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfını kapatma kararı aldığını belirtti.

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfını kapatma kararı aldığını belirtti.

Navalnıy, sosyal medyadan paylaştığı videoda, vakfı kapatma gerekçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vakfı 9 sene önce kurduğunu anımsatan Aleksey Navalnıy, "Kar amacı gütmeyen Yolsuzlukla Mücadele Vakfının sonunun geldiğini belirtmek zorundayız. Çünkü vakıf elimizden alındı." dedi.

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu iddia edilen yemek şirketinin hizmet verdiği okullarda öğrencileri hastalandırdığını ileri süren Navalnıy, bunu açığa çıkardıklarını anımsattı.

Aleksey Navalnıy, Prigojin'in geçen sene kendisine, vakfa ve vakfın avukatı Lubov Sobol'e yönelik toplam 88 milyon rublelik (yaklaşık 1 milyon 240 bin dolar) dava açtığını söyledi.

Bu davayı kaybettiklerini belirten Navalnıy, "Prigojin, zehirlediği yüzlerce çocuğa 300 bin ruble tazminat ödedi. Biz ise bu miktarın 293 katını kendisine ödemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Navalnıy, yeni bir kuruluş kuracaklarını da açıkladı.

- Rus güvenlik güçler vakıfta sık sık arama yapıyordu

Kremlin yönetimine muhalif Aleksey Navalnıy'ın ülke genelindeki ofislerinde ve destekçilerinin evlerinde, daha önce güvenlik güçleri tarafından sıkça kara para aklama suçlamasıyla aramalar yapılmıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı da Yolsuzlukla Mücadele Vakfını, ülke dışından finanse edildiği gerekçesiyle "yabancı ajan" listesine dahil etmişti. Rusya'da yabancı ajan statüsündeki kuruluşlar mali yönden devlet tarafından sıkı detim altına alınıyor.

Navalnıy, daha önce farklı gerekçelerle bir çok defa hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA