Rus model Viktoria Odintcova, mayolu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi
Haberler » Magazin » Rus model Viktoria Odintcova, mayolu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi - Magazin

Rus model Viktoria Odintcova, mayolu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Rus model Viktoria Odintcova, bu kez mayolu paylaşımını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü modelin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

05.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:53

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve Juventus'un Portekizli yıldızı ile ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Rus model Viktoria Odintcova, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

'da 5,5 milyon takipçisi bulunan ünlü model, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde topladı. Turuncu renkli mayolu pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü modelin paylaşımına 180 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

"RONALDO INSTAGRAM'DAN BANA MESAJLAR ATIP, YÜRÜDÜ"

Bir YouTube kanalına konuk olan Viktoria, Ronaldo kadar ünlü birinin gönderilerinden birini beğenip beğenmediği sorulduğunda, "Bu tabii ki oldu. Hatta fotoğraf beğenmenin ötesinde diyebiliriz. Ronaldo Instagram'dan bana mesajlar atıp, yürüdü. Ama uzun zaman önceydi. 'Merhaba nasılsın?' dedi ben ise mesajı sildim ve cevap vermedim." demişti.

Rus model Viktoria Odintcova, "Bana öyle geliyor ki futbolcular herkese aynı mesajı yazıyorlar, bir bülteni gibi yayıyorlar. Artık şansa kim cevap verirse!" dedi.


Haber Videosu

: Rus model Viktoria Odintcova, mayolu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler