Rus model Kristina Rozhko Çeşme'ye gitmek için dua ediyor
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Rus model Kristina Rozhko Çeşme'ye gitmek için dua ediyor

Rus model Kristina Rozhko, her yıl yaz aylarında tatili geçirmek ve sörf yapmak için gittiği Çeşme'ye bu yıl gidemeyince, korona virüs bitsin diye dua ettiğini açıkladı.

Rus model Kristina Rozhko Çeşme'ye gitmek için dua ediyor
27.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:56

Rus model Kristina Rozhko, her yıl yaz aylarında tatili geçirmek ve sörf yapmak için gittiği Çeşme'ye bu yıl gidemeyince, korona virüs bitsin diye dua ettiğini açıkladı.

Türkiye'ye olan sevgisiyle bilinen Rusya'nın önemli modellerinden Kristina Rozhko, her yıl bu aylarda İzmir'e tatile geliyordu. Ancak korona virüs salgını nedeniyle bu yıl hem tatil hem de sörf için Çeşme'yi ziyaret edemeyen Rus model Kristina Rozhko, "Aşık olduğum Alaçatı'ya virüs nedeniyle gidemedim. Koronavirüs bitsin de İzmir'e ve özellikle Çeşme'ye bir an önce gideyim diye dua ediyorum" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle birçok ülke yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Turizm cenneti Türkiye de yaşanan pandemi nedeniyle uçuşlarını geçici süreyle kısıtladı. Kristina Rozhko ise hemen her yıl yaz aylarının önemli bir kısmını İzmir'de Rus turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği Çeşme'de geçiriyordu. Ancak virüs nedeniyle çok sevdiği İzmir'e gidemeyen Rus model bir açıklama yaparak Ege bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir'e duyduğu özlemi dile getirdi.

Kristina Rozhko, İstanbul'da bulunduğu halde yaz aylarını geçirmek için Ege'nin incisi Çeşme'ye bir an önce gitmek istediğini ifade ederek, "Salgın bittiğinde ilk işim uçağa atlayıp İzmir'e gitmek ve Çeşme'de sörf yapmak olacak"dedi.

"Türk mutfağının yerini dünyanın hiçbir mutfağı tutmuyor"

Türk mutfağına hayran olduğunu dile getiren Kristina Rozhko, virüs sonrasında İzmir'e gittiğinde İzmir lokma tatlısını tadacağını ve bunun için sabırsızlandığını kaydetti. Rus mutfağının da çok zengin olduğunu anlatan Kristina Rozhko, "Türk mutfağını dünyanın hiçbir mutfağı tutmuyor. Her bölgenin kendine özgü yöresel lezzetleri kesinlikle tadılmalı. Türk mutfağında özellikle tatlıları çok seviyorum. Çeşme sahillerinde dondurmanın tadına doyamıyorum. Virüs bittiğinde bir an önce İzmir'e gitmek, Çeşme'de sörf yapmak için dua ediyorum " ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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