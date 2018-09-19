Rus Model Anna Shapiro'dan Çarpıcı İddia: Putin Beni Fare Zehriyle Öldürmeye Çalıştı

Rusya ve İngiltere arasındaki 'zehirleme ve ajan' krizinin ardından geçtiğimiz günlerde bir çift daha aynı zehirlenme belirtileri göstermiş ve bölge karantinaya alınmıştı. Zehirlenen çift, Rus model Anna Shapiro ve eşi Alex King'di. Shapiro, Putin'in kendisini fare zehriyle öldürmeye çalıştığını iddia etti.

RUS MODEL VE EŞİ YEMEK YERKEN FENALAŞTI

Shapiro ve eşi Alex King geçtiğimiz günlerde yemek yerken fenalaştı. Genç kadın eşini tuvalette yerde bulduğunu ve bulduğunda ağzından köpükler çıktığını belirtti.

FARE ZEHRİ KULLANILDIĞINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Sağlık görevlileri 42 yaşındaki iş adamının zehirlendiğinden ve fare zehri kullanıldığından şüphelenildi. Olayın ardından yine bir kimyasal zehirlenme vakası yaşandığından şüphelenen yetkililer hemen bölgeye kapadı ve karantinaya aldı.

RUS MODEL OLAYIN ARDINDA PUTİN'İN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ünlü model olayın ardında Rusya Devlet Başkanı Putin'in olduğunu ve tıpkı Salisbury'deki gibi öldürülmek istendiğini iddia etti.

"YERDE ONU BAYGIN VE AĞZINDAN KÖPÜKLER ÇIKARKEN GÖRDÜM"

The Sun'a açıklamalarda bulunan Shapiro, restorana gittiğimizde ben pizza, eşim Alex de levrek, sebze ve patates sipariş etmiştik. İçecek olarak da iki beyaz şarap almıştık. Ancak yemeği bitirmeye yakın Alex rahatsızlandı ve tuvalete gitti. Uzun süre gelmeyince şüphelendim ve tuvalete kontrol etmeye gittim. Yerde onu baygın ve ağzından köpükler çıkarken gördüm ve bir süre sonra ben de fenalaşıp bayıldım" dedi.

"KİMYASAL TEHDİDE KARŞI ÇIRILÇIPLAK SOYUP DUŞA SOKTULAR"

Olayın ardından Alex ve Anna çifti ile birlikte garson da Salisbury'de hastaneye kaldırıldılar ve sağlık görevlileri biyolojik tehlikeye karşı kostümlerle müdahale etti. Genç kadın olay sonrasını ise hayalen hatırlıyor. Shapiro, "Alex'in başka bir ambulansa götürüldüğünü ve yoğun bakıma alındığını öğrendiğimi hatırlıyorum. Restorandaki garson ve beni ise kimyasal bir tehdide karşı çırılçıplak soyup duşa soktular" dedi.

"RUSYA BENİM AJAN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR, BU YÜZDEN ZEHİRLEMEK İSTEDİLER"

Yetkililer genç kadın ve kocasının 'strikinin' adı verilen bir madde ile zehirlenmiş olduğunu tahmin ediyor.

Shapiro Pazartesi günü taburcu oldu ancak kocası Alex için endişeli. Shapiro, "benim şanslıydım ve kurtuldum ancak doktorlar Alex için pek emin konuşmuyor" dedi. Eskiden Rus vatandaşı olan ve şimdi İsrail vatandaşlığında olan genç kadın "Babam eski ordu mensubuydu ve Rusya benim ajan olduğumu düşünüyor. Bu yüzden bizi zehirlemek istediler" dedi.

Yetkililer ise henüz kesin bilginin olmadığını ancak olayla ilgili her ihtimalin dikkatle incelendiğini açıkladı.