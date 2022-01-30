Rus modacıların yeni tercihi oldu

Dünyaca ünlü lüks moda markası Bonesmen sokak stiline yön veren kadın ve erkek koleksiyonlarını sergilemeye devam ederken, Rus modacıların da merceğine takıldı.

2022 yılının ilk aylarında tanıttığı özel ve lüks bayan deri ceketleri sosyal medyada oldukça konuşulan Bonesmen, bu koleksiyonu ile Rusya'da yüksek talep gördü. Rusya'nın önde gelen online satış kanallarında (ozon.ru, lamoda.ru, Wildberries.ru) mağazalarını açmaya başlayan firma, birçok Rus modacı ve yatırımcının da dikkatini çekti. Instagram hesaplarından (@bonesmen) yoğun Rus takipçi alan firmanın yetkilileri ise bu ilgiden memnun olduklarını, özellikle Rusya için her sezon yeni t-shirt, sweatshirt, t-shirt dress ve özel ceketler tasarlayacaklarını açıkladı.

Lüks ve sınırlı sayıda ürettiği koleksiyonları www.bonesmen.eu sitesinden tüm dünyaya online olarak satan firma, Rusların markaya gösterdikleri yüksek ilgiden sonra ülkenin iki büyük şehri olan Moskova ya da St. Petersburg'da mağaza açabileceklerini duyurdu. - İZMİR