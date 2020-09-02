Rus milyarderin mega yatı 'Pacific', Kaş'ta
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Rus milyarderin mega yatı 'Pacific', Kaş'ta

Rus milyarderin mega yatı 'Pacific', Kaş'taRUS milyarder Leonid Mikhelson'a ait 'Pacific' adlı mega yat, Antalya'nın Kaş ilçesine gelerek, koylarda tura çıktı.

02.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:30

Rus milyarderin mega yatı 'Pacific', Kaş'ta

RUS milyarder Leonid Mikhelson'a ait 'Pacific' adlı mega yat, Antalya'nın Kaş ilçesine gelerek, koylarda tura çıktı.

Sanat koleksiyoncusu ve girişimci iş insanı Rus milyarder Leonid Mikhelson'a ait 'Pacific' adlı mega yat, Antalya'nın Kaş ilçesine geldi. 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde Ceyman Adaları bayraklı mega yat, sabah saatlerinde Kaş önündeki koylarda dolaştı. Limana giriş yapmayan yat, ardından Beş Adalar mevkisine doğru yol aldı. Yatta 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor. 28 kişilik mürettebat bulunan tek güverte, alüminyum üst yapı, çelik gövde ile üretilen yatta konforlu deniz seyahati için hız dengeleyici mevcut. Yatta ayrıca spor salonu, sauna, SPA, sinema, jakuzi doldurma havuzu, asansör, helikopter iniş pisti ve su altı ışıklandırması da yer alıyor. Yatın üstünde acil durumlar için bir helikopter bulunuyor. Yatın bölgedeki koylarda müşteri gezdirdiği sanılıyor.

Mega yat daha önce Muğla'nın Marmaris ilçesinden 1 milyon 300 bin liralık 210 bin litre yakıt almasıyla gündeme gelmişti.

Rus milyarderin mega yatı 'Pacific', Kaş'ta

Kaynak: DHA

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