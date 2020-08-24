Rus milyarderin mavi sarayı Bodrum'a demir attı Rus milyarderin mavi sarayı Bodrum'a demir attı -Andrei Skoch'un mavi sarayı ile Bodrum'da Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı "Madame Gu" ile Bodrum'a geldi.

Rus milyarderin mavi sarayı Bodrum'a demir attı

-Andrei Skoch'un mavi sarayı ile Bodrum'da

MUĞLA - Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı "Madame Gu" ile Bodrum'a geldi. Mavi saray olarakta adlandırılan mega yat Salih Adasına demir attı.

Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı "Madame Gu" ile Yunan adalarını gezdikten sonra Bodrum'a geldi. Mavi saray olarakta bilinen yat, Salih adasına demir attı. Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch eşi Elana ile birlikte geldiği öğrenildi.

Su sporları yaptılar

Önceki gün Yunan adalarını yatlarıyla gezen çift rotasını Bodrum'a çevirdi. Salih adasına demir atan çift gün boyu su sporları yaptığı görüldü. jetski binen çift Bol bol denize girip Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı.

Mavi saray

400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik "Madame Gu" isimli yatın içerisinde ise yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. Bir Helikopter pisti bulunan yatta, Jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garajın bulunuyor.

Kaynak: İHA